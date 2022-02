Trenitalia e Wetaxi, accordo per la mobilità integrata













La ricerca di nuove soluzioni di mobilità per una rete di trasporti sempre più integrata è alla base della nuova partnership tra Trenitalia e Wetaxi. L’accordo prevede la possibilità di prenotare il taxi insieme al biglietto Frecce, Intercity e Intercity Notte sul sito trenitalia.com, accumulando punti CartaFreccia. L’obiettivo è quello di unire la velocità dei treni alla comodità del viaggio in taxi per il primo e ultimo miglio di viaggio.

Questo servizio di mobilità integrata è solo il primo passo verso una totale intermodalità, disponibile per ora a tutti i viaggiatori da e verso Roma, Milano, Torino e Napoli, ma che presto si estenderà a tutta la Penisola.

Wetaxi nasce come startup all’interno del Politecnico di Torino da un gruppo di 5 professionisti e offre una piattaforma che consente di prenotare un taxi tramite smartphone in 26 città italiane con la tariffa massima garantita. Il suo ceo, Massimiliano Curto, afferma che «Ora con Trenitalia portiamo avanti questo progetto lavorando insieme per innovare gli spostamenti degli italiani, grazie a un innovativo servizio di mobilità door-to-door e a una rete di trasporto pubblico sempre più integrata e al servizio dei cittadini, all’insegna della sicurezza e della convenienza».

A dar man forte alle parole di Curto, c’è Luigi Corradi, ad e dg di Trenitalia, il quale sostiene che «un’autentica integrazione fra treno e le altre modalità di trasporto collettivo e condiviso permette di costruire una mobilità sostenibile con enormi benefici dal punto di vista ambientale. A questo va associata una forte sostenibilità sociale perché accordi di questo tipo hanno l’obiettivo di liberare le città dalle auto, migliorando significativamente la vivibilità degli spazi urbani. Come Trenitalia siamo pronti ad affrontare la sfida della mobilità integrata accompagnando il passeggero nell’intero viaggio».