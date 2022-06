Trenitalia, così cambia il programma CartaFreccia













Con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, sono cambiate anche le regole del programma CartaFreccia, con il quale si accumulano punti a ogni viaggio acquistato (un punto ogni euro speso per i viaggi con le Frecce ed Eurocity/Euronight, per la sola tratta italiana).

La novità più importante del nuovo programma 2022/23 riguarda i punti residui: quando non sono sufficienti a tramutarli in un viaggio di proprio interesse, il titolare può utilizzarli anche come credito per integrare l’acquisto di un biglietto. In questo modo, anziché perderli, si trasformano in uno sconto.

A fronte di questa opportunità in più, è stata eliminata la possibilità di trasferire i punti della propria carta a favore di un altro titolare, sempre con l’obiettivo di arrivare a un ammontare di punti sufficienti a ottenere un biglietto premio.

Gli status CartaFreccia Argento, Oro e Platino saranno validi, infine, fino al 31 maggio 2023.

Va ricordato, intanto, che i punti accumulati fino al 31 maggio scorso (del programma 2019/2022), possono essere spesi ancora per una decina di giorni: entro il 15 giugno 2022. Quelli accumulati a partire dal 1° giugno potranno invece essere spesi fino al 15 giugno del prossimo anno.