Treni e traghetti, estate al via a colpi di promo

Dalla costa adriatica alla Maremma, dalla Liguria alla Calabria, per famiglie e non, nell’estate 2020 ci si muoverà in treno. Oppure in traghetto, dal momento che per l’inizio di luglio saranno di nuovo tutte disponibili le linee consuete per le isole (Sardegna, Corsica e Sicilia) e i Paesi del Mediterraneo (Albania, Croazia, Grecia e Spagna).

In prima fila nei collegamenti all’interno dello Stivale, con l’obiettivo preciso di “rilanciare il turismo in Italia”, ci sarà naturalmente Trenitalia, che con l’avvio dell’orario estivo ha introdotto una serie di collegamenti aggiuntivi a bordo di Frecciarossa e Frecciargento (ad esempio, si potrà andare da Reggio Calabria a Torino e Venezia, come pure in Frecciarossa 1000 da Milano e Roma al Levante ligure, alla Versilia e all’Argentario).

Numerose le scontistiche previste: con l’offerta Insieme, i gruppi composti da 2 a 5 persone ottengono per ciascun viaggiatore il 30% di sconto sul prezzo del biglietto Base (su tutti i treni nazionali Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, in prima e seconda classe); l’offerta Famiglia è rivolta a gruppi o famiglie composti da 2 a 5 persone in cui siano presenti almeno un maggiorenne e un bambino fino a 15 anni non compiuti, per viaggiare sui treni Intercity Notte, vetture cuccette.

L’offerta Bimbi Gratis, infine, è riservata ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone e consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente. Anche in questo caso il gruppo deve essere composto almeno da un maggiorenne e un ragazzo di età inferiore ai 15 anni.

Sul fronte traghetti, almeno fino a quando non entreranno in vigore nuove disposizioni ministeriali, tutte le compagnie operano con una serie di norme: navi riempite per metà; mascherine e guanti obbligatori (forniti gratuitamente); divieto di imbarco per i passeggeri con febbre; autocertificazione sul proprio stato di salute; cabine a esclusivo uso familiare; sorveglianza sanitaria a bordo e sanificazione totale dopo ogni viaggio.

Lato programmazione, Moby ha introdotto sulla linea fra Genova e Olbia 66 nuove partenze dal 23 luglio al 6 settembre, mentre alle famiglie dedica la possibilità di cenare in cabina con i propri cari, grazie al nuovo servizio in camera. Corsica Sardinia Ferries, che a bordo di tutte le sue navi prevede lo sconto del 50% per bambini da 4 a 12 anni non compiuti (gratis i bambini con meno di 4 anni), riconferma la linea Livorno/Golfo Aranci, la Savona/Golfo Aranci e la Civitavecchia/Golfo Aranci.

Infine, Grimaldi Lines ha potenziato i propri collegamenti marittimi tra Italia e Grecia con l’arrivo della nave Venezia sulla linea Venezia-Igoumenitsa-Patrasso, che opererà con frequenza bisettimanale. Su tutte le linee marittime da e per Sardegna, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco, la compagnia di navigazione applica una sconto del 50% sul passaggio nave per i bambini fino a 12 anni compiuti (del 100% per le linee da/per Palermo, anche se la riduzione non si applica alla linea tra Salerno e Catania).