Treni, distanziamento obbligatorio

solo sull’Alta Velocità

Sarà ancora obbligatorio il distanziamento sui treni ad Alta Velocità. Lo ha stabilito in modo definitivo una ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza che, a poche ore dal via libera dato dal Mit all’utilizzo di tutti i posti a sedere, ha imposto il dietrofront.

“È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine”, ha ribadito il ministro della Salute.

Alla luce di ciò, i treni ad Alta Velocità continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga. Rimangono però le polemiche dopo che sia Trenitalia che Italo avevano annunciato di viaggiare con il cento per cento dei posti occupati.

Da parte sua, con una nota ufficiale Ferrovie ha precisato: “Resta sulle Frecce e gli Intercity il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera”. Mentre, a quanto si apprende da repubblica.it, il servizio clienti Trenitalia ha messo in campo una serie di “telefonate ai passeggeri, uno per uno, per far scegliere loro se ottenere un rimborso in caso di cancellazione del treno o annullamento della corsa, oppure per proporre alternative di viaggio”.

Italo, con un’altra nota, fa sapere che è stata ” costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato”. Italo “si è già attivata per rimborsare i passeggeri nel più breve tempo possibile e sta lavorando per ridurre al minimo eventuali disagi per i prossimi giorni confidando nella comprensione dei suoi clienti”.