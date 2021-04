Tremila adv ospiti digitali di Disneyland Paris: tutte le novità













Una nuova app che permetterà agli ospiti di effettuare il check in online, di prenotare i tavoli oppure di monitorare l’affluenza nelle varie attrazioni del Parco, hotel ristrutturati per venire incontro alle esigenze dei clienti, e una nuova gift card per regalare la magia Disney a parenti ed amici.

Le ultime novità in casa Disneyland Paris sono state presentate in occasione del roadshow “Destinazione Magia”, per la prima volta in versione completamente digitale. All’evento, giunto alla sesta edizione, hanno partecipato 3.000 agenti di viaggi che, suddivisi in squadre capitanate dai commerciali di zona, si sono sfidati a colpi di clic per riuscire ad individuare il perfetto pacchetto vacanze, le attrazioni più famose o i servizi personalizzati offerti da ciascuno dei sette alberghi del complesso turistico che si trova a Marne-la-Vallée.

Con l’aiuto del genio della lampada e un kit consegnato ad ogni adv, hanno scoperto le novità offerte dal portale e gli altri strumenti di promozione messi a punto per il settore B2B, compreso un saluto in diretta da parte di Topolino.

«L’obiettivo del nostro roadshow è di continuare ad essere al fianco delle agenzie di viaggio fornendo informazioni e strumenti utili per la vendita della nostra destinazione in vista dell’imminente riapertura – racconta Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris – Gli eventi sono stati anche l’occasione per reclutare nuove agenzie e per consolidare rapporti già esistenti nell’ottica di riconoscere l’agenzia come punto di vendita fisico per compiere il primo passo verso la magia dei parchi Disney».

Disneyland Paris, in attesa di comunicare la data di riapertura, annuncia anche la trasformazione dell’iconico Disneyland Hotel che offrirà un’esperienza reale senza tempo, diventando il regno dei Principi e delle Principesse più amati di sempre, dai classici come la Bella e la Bestia, Cenerentola e la Bella Addormentata, ai successi più recenti come Frozen e Rapunzel.