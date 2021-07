Trekking, yoga e gastronomia: i viaggi green targati Sportland













Riconnettersi con lo spirito, e rigenerare mente e corpo, sono alla base del pacchetto sostenibilità di Sportland, un’esperienza detox nel verde di Mont di Prat e dedicata agli appassionati dell’outdoor, tra attività di trekking, ebike, yoga all’aria aperta e forest bathing.

Sport nautici sul lago dei tre Comuni, arrampicata, nuoto, pesca nei laghi e nei torrenti, orienteering sull’altopiano di Mont di Prat e a Piano d’Arta, e cicloturismo attraverso il territorio del Friuli Venezia Giulia. La proposta di Sportland, a partire dal 27 giugno, è rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni nella zona della Carnia e del Gemonese.

Accanto all’offerta pensata per i più piccoli, 13 pacchetti vacanze per l’estate 2021, una risposta alle esigenze del turista post Covid che vuole sempre più viaggiare in sicurezza stando a contatto con la natura e l’aria aperta. Tra questi il detox e sostenibile in collaborazione con Friland, che suggerisce soggiorni in casette ecologiche e autosufficienti immerse nel verde del Monte Prat. Senza dimenticare l’enogastronomia: all’interno della proposta di Sportland ci sono, infatti, anche tre appuntamenti con music & taste of Sportland a Nimis, per degustare i sapori del territorio in compagnia della buona musica.

Nato nel 2011 per la promozione dell’area pedemontana e dell’Alto Friuli, il progetto Sportland vuole sfruttare il binomio sport e turismo e unisce 15 Comuni (Arta Terme, Artegna, Buja, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Nimis, Osoppo, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Venzone, Verzegnis e Villa Santina).