Tre notti al prezzo di una: in Piemonte tornano i voucher vacanze

L’Italia riparte, e con lei anche il Piemonte, che per accelerare il suo rilancio ripropone – come lo scorso anno – i voucher vacanze che consentono di acquistare tre notti al prezzo di una (la seconda la paga la Regione e la terza la offre l’albergo) oppure esperienze e servizi turistici con lo stesso tipo di promozione. Una formula, questa, che nella prima edizione ha consentito di vendere ben 40mila pacchetti, per un totale complessivo di 120mila notti.

Le più gettonate sono state le montagne del cuneese, dove il Consorzio Conitours ha venduto 4.700 voucher – si legge su La Stampa – Bene anche Monteferrato con 4mila e 400 voucher, mentre la zona del Lago Maggiore ne ha portati 3.900, di cui 3.800 nelle Langhe.

«Il successo è stato pari alle aspettative – ha commentato Andrea Cerrato, presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte – C’è grande attesa per questa promozione: le nostre strutture sono assediate da richieste di chi vuole approfittarne».

La previsione è consumare il budget di 1,5 milioni entro ottobre, vendendo tra i 10 e i 15mila voucher. «Il Piemonte è stata la prima Regione a pensare a questo tipo di promozione turistica. Sappiamo che non ci sarà per sempre, ma come consorzi stiamo studiando una misura che proporremo alla Regione a ottobre in vista del 2022 e che mantenga lo spirito di questa offerta», ha concluso Cerrato.