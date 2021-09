Tre domande a mister Ryanair – VIDEO INTERVISTA A MICHAEL O’LEARY













Non solo leisure. Ora Ryanair spinge sul business travel. «Registriamo una ripresa in tutto il mercato. Oltre alla voglia di andare in vacanza, le imprese hanno necessità di incontrare clienti e partner. Prevediamo, non solo di tornare ai livelli pre Covid, ma addirittura a superarli nel 2022. E Continueremo a stimolare il mercato con tariffe più bass”, lo ha detto Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, intervistato in esclusiva da L’Agenzia di Viaggi Magazine a margine della conferenza stampa di Milano.

Toccato anche il tema Brexit. Le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Ue? «Certamente una riduzione dei viaggi da e verso Uk a causa della burocrazia e dei controlli più ferrei».

Come guarda mister Ryanair ai competitor? «È sempre un bene che ci sia la competizione. Ma noi cresciamo, mentre gli altri si indeboliscono».

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA