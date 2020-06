TravelSecurityPass, così Achille Lauro certifica mete e strutture

Si chiama TravelSecurityPass il servizio ideato dal Gruppo Achille Lauro Netravel per favorire la ripresa turistica post Covid e realizzato in partnership con il Rina, che ha sviluppato la Biosafety Trust Certification, il primo schema certificativo dei sistemi di gestione per prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni, a tutela della salute delle persone da agenti biologici.



In una stagione che, secondo Demoskopika, potrebbe registrarsi la perdita di 18 miliardi di spesa turistica, TravelSecurityPass sarà uno strumento che, in trasparenza, fornirà informazioni territoriali sulle mete turistiche e sulle strutture ricettive prescelte, su trasporti e transfer connessi al viaggio e su eventuali emergenze.



In una fase contraddistinta da una significativa incertezza, inoltre, si garantiscono al cliente condizioni contrattuali di viaggio con la possibilità di annullamento entro 14 giorni dalla partenza e di interruzione del viaggio, a causa di impreviste sopravvenienze dovute alla diffusione del Covid-19.



«Oggi più che mai – sottolinea Achille Lauro – il turista va accompagnato, rassicurato e guidato nei suoi processi decisionali, a cominciare dalla garanzia imprescindibile dell’idoneità della struttura ospite nell’applicare le regole che lo tutelano dal punto di vista assistenziale, sanitario ed economico. Per questo TravelSecurityPass è uno strumento fondamentale, in grado di favorire una ripartenza efficace del turismo nell’estate 2020».