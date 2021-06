L’evoluzione dei gds: ora Travelport si allea con Amazon













Dopo gli accordi Amadeus-Microsoft e Sabre-Google, ora è il turno di Travelport che si allea con Amazon Web Services (Aws). prosegue, quindi, l’evoluzione dei gds verso la nuova era dei viaggi, puntando tutto su tecnologia, cloud e intelligenza artificale per rinnovare l’industria del travel. L’obiettivo della partnership Travelport-Amazon, in questo caso, è utilizzare la tecnologia cloud avanzata e accelerare, appunto la trasformazione digitale della vendita al dettaglio dei viaggi.

La collaborazione si concentrerà sull’ottimizzazione della piattaforma di nuova generazione di Travelport recentemente lanciata, Travelport+. Inoltre guiderà l’innovazione nel merchandising dei viaggi con il lancio di un nuovo programma di accelerazione che consentirà di incorporare talenti dalla comunità delle startup tecnologiche.

«L’industria dei viaggi ha faticato a tenere il passo con il ritmo del cambiamento nella vendita al dettaglio digitale”, ha affermato Greg Webb, ceo di Travelport – Questa collaborazione storica è progettata specificamente per affrontare proprio questo tema. Il patrimonio di vendita al dettaglio di Aws li rende qualificati in modo unico per ottimizzare le piattaforme di vendita al dettaglio digitali, semplificare ambienti complessi e consentire un’innovazione rivoluzionaria nello spazio della vendita al dettaglio di viaggi. Con Aws come nostro provider cloud preferito, creeremo un futuro più semplice, più intelligente e migliore per la vendita al dettaglio di viaggi».

Come parte della collaborazione a lungo termine, Travelport migrerà la sua piattaforma globale che collega agenzie di viaggi e fornitori ad Aws. Utilizzerà inoltre le tecnologie Aws, tra cui quelle di High Performance Compute, archiviazione, sicurezza, analisi, machine learning e database per offrire un’esperienza di prenotazione dei viaggi più rapida, semplice e personalizzata. In aggiunta, Travelport utilizzerà Aws Managed Services per fornire competenze operative affidabili per ottimizzare l’efficienza e la sicurezza della piattaforma.

«Travelport utilizza la flessibilità, l’adattabilità e l’affidabilità del cloud leader mondiale per fornire la velocità e le informazioni necessarie per mettere il cliente al primo posto – ha affermato Adam Selipsky, ceo di Amazon Web Services, Inc. – Sfruttando il più ampio e approfondito set di funzionalità cloud e la comprovata infrastruttura globale di Aws, Travelport può migliorare le prestazioni della sua piattaforma e continuare a sviluppare nuovi modi per semplificare l’esperienza di prenotazione dei viaggi. Con persone in tutto il mondo che tornano a viaggiare, non vediamo l’ora di lavorare con Travelport per aiutare l’industria dei viaggi a continuare a innovare».