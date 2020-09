Travelport sceglie Jennifer Catto come chief marketing officer

Jennifer Catto è stata nominata nuova chief marketing officer di Travelport. Nel suo nuovo ruolo – si legge in una nota della società inglese – le responsabilità di Jennifer includono lo sviluppo del marchio di Travelport, il miglioramento della generazione di lead e la definizione di una nuova narrativa aziendale “sicura, distinta e avvincente”.

La manger, che vive a New York e riporta direttamente all’amministratore delegato Greg Webb, è anche entrata a far parte del senior leadership team dell’azienda.

Durante la sua carriera, Jennifer ha ricoperto posizioni di leadership presso Evolve Media, editore premium di contenuti lifestyle, e presso Say media, società di media globale, Conde Nast e la ota Travelocity.

«Le opportunità di guidare una funzione di marketing mentre un’azienda intraprende un nuovo viaggio coraggioso non si verificano spesso, quindi è un momento emozionante per essere qui. Non vedo l’ora di iniziare e lavorare con Greg, il senior leadership team e tutti i miei nuovi colleghi, per consolidare la posizione di Travelport come leader nella distribuzione di viaggi», ha detto commentando la sua nomina Jennifer Catto.