Travelport lancia il tool per gli aggiornamenti sul Covid-19

Un tool gratuito per rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus in tutte le parti del mondo. Si chiama Covid-19 Smartpoint Plugin lo strumento pensato da Travelport per le agenzie di viaggio, e che vuole informarle su cosa succede ai cinque angoli del pianeta in tema di restrizioni di viaggio, lockdown e disposizioni sanitarie.

Il tool è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Travelport che già utilizzano la versione di Smartpoint 8.2 (o superiore), e può essere scaricato direttamente dal Travelport Marketplace.

«L’ecosistema dei viaggi è oggi più complicato di sempre, per questo motivo vogliamo che le nostre agenzie possano avere sempre tutto a portata di mano, avvertendo in tempo reale i loro clienti in viaggio», ha detto Kyle Moore, global head of customer strategy and marketing di Travelport.