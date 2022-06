Travelport lancia anche in Italia i contenuti Ndc di Qantas













Nuovo step in chiave New Distribution Capability (Ndc) per Qantas Airways. La compagnia di bandiera australiana, infatti, il 21 giugno ha dato il via alla vendita dei contenuti della nuova tecnologia Iata su Travelport in Belgio, Francia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Per accedere ai contenuti Ndc del vettore in Smartpoint è necessario partecipare al programma Qantas Channel; in caso di mancanza di tale requisito l’agente di viaggi deve contattare il proprio account manager Travelport affinché venga generata la pertinente notifica per il procedimento.

Sempre in questi giorni, Qantas ha reintrodotto la Prima Classe per i clienti che viaggiano da e per Singapore con il ritorno del suo A380 e la riapertura della First Lounge all’aeroporto di Changi.

Stephanie Tully, chief customer officer del Gruppo Qantas, ha dichiarato: «La nuovissima First Lounge l’avevamo appena aperta quando la pandemia ne ha imposto la lunga chiusura. Molti dei nostri frequent flyer non hanno mai avuto la possibilità di vederla e siamo lieti di dare loro nuovamente il benvenuto in questo spazio innovativo».