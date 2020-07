Travelport, è online il tracker di sicurezza per gli agenti di viaggi

Grazie a un nuovo “tracker” di sicurezza, gli agenti di viaggio Travelport saranno da ora in poi in grado di monitorare le misure sanitarie adottate da oltre 80 compagnie aeree in tutto il mondo.

In particolare, la tecnologia messa a disposizione dall’applicazione sarà in grado di esaminare una serie di misure chiave messe in atto dai vettori, tra cui l’uso obbligatorio di maschere per il viso, i sedili socialmente distanziati e i controlli della temperatura prima dell’imbarco.

Descriverà inoltre, aggiornandoli su base settimanale, aspetti quali il miglioramento della filtrazione dell’aria, i programmi di pulizia, i servizi di ristorazione e bevande a bordo, e le certificazioni sanitarie obbligatorie per i viaggiatori. Il nuovo tool verrà consegnato agli agenti, sia online che offline, tramite Travelport Covid-19 Smartpoint, il plug-in recentemente lanciato basato sulle api di Travelport, Branded Fares Data File.

Le informazioni verranno inoltre aggiunte all’hub di risorse Covid-19, disponibile anche per il pubblico.

«Negli ultimi mesi, l’industria dei viaggi ha introdotto una vasta gamma di solide misure di salute e sicurezza per consentire un ritorno sicuro e responsabile alla mobilità. Utilizzando la nostra tecnologia, riteniamo che questo strumento aiuterà i viaggiatori a soddisfare le loro esigenze con le misure di sicurezza che si aspettano, supportando una forte ripresa del settore», ha dichiarato Kyle Moore, responsabile globale per la strategia e il marketing di Travelport.