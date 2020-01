Travelport è gds in esclusiva per Air India sul mercato domestico

Dal 1° gennaio 2020, Travelport è l’unico fornitore di sistemi di distribuzione globale (Gds) per il prodotto aereo domestico di Air India in India. Il contratto prevede che gli agenti di viaggi in India possano ricevere i contenuti di volo sia nazionale che internazionali di Air India. La compagnia aerea continua inoltre a fornire tutti i contenuti di volo nazionali e internazionali dal vettore alla sua vasta rete di agenti di viaggi in tutto il mondo.

Dato che Air India ha aderito alla soluzione di merchandising leader di Travelport, Travelport Rich Content and Branding, gli agenti di viaggi che prenotano attraverso la sua piattaforma beneficiano di una ricca esperienza grafica durante la ricerca e la prenotazione delle tariffe con il marchio della compagnia aerea, nonché un maggiore accesso alle sue offerte ancillari.

Questa pietra miliare arriva appena un mese dopo che Meenakshi Malik, direttore esecutivo delle operazioni commerciali di Air India, ha rivelato che la compagnia aerea aveva già visto “una crescita del 22% degli utili operativi” e “ridotto i costi di circa 300 Rs. crore” da quando ha iniziato a cambiare la sua strategia di distribuzione. Malik ha anche previsto un risparmio di “3200 Rs. 3200 in cinque anni”.

Travelport ha visto una rapida espansione in India negli ultimi anni e ora ha una vasta rete di agenzie di viaggi partner nel paese, tra cui le principali adv online come MakeMyTrip, Ibibo, Yatra, EaseMyTrip e ClearTrip, nonché i nuovi arrivati nel settore dei viaggi come PayTM. Oltre ai contenuti delle compagnie aeree leader del settore, Travelport ha solide relazioni con i più noti gruppi alberghieri e aggregatori in India come Oberoi, Taj, Treebo e Trident.

«Siamo lieti di aver raggiunto questo fondamentale risultato. Una distribuzione ampia ed economica, unita a un merchandising di grande impatto, sono importanti per tutte le compagnie aeree e siamo orgogliosi di essere ora l’unico fornitore Gds di questi servizi per Air India quando si tratta di contenuti sia nazionali che internazionali in India. I risultati che il vettore ha già ottenuto da quando ha iniziato ad adattare la sua strategia di distribuzione sono stati estremamente positivi. Non vediamo l’ora di portare le prestazioni a un livello superiore a vantaggio della compagnia aerea e dei suoi clienti», ha affermato Martin Herbert, regional managing director di Travelport per India e Sri Lanka.

Gli fa eco Sandeep Dwivedi, chief operating officer di InterGlobe Technology Quotient: «sin dall’inizio, questa partnership tra Air India e Travelport ha presentato prospettive impressionanti. Come unico distributore Gds dei contenuti nazionali di Air India, miriamo a facilitare il processo, abbattendo le fasi non necessarie e offrendo un vantaggio aggiunto nella prenotazione di tariffe e servizi ausiliari a marchio Air India, in modo semplice e integrato».