Travelport amplia le opzioni di viaggio e i contenuti Ndc

Maggiori contenuti per le opzioni sulle proposte viaggi verranno rilasciati da Travelport, grazie a nuovi e più estesi accordi con Booking.com e Hertz. In particolare, per i venditori che utilizzano Travelport+ saranno disponibili opzioni per le tariffe di alloggio e di noleggio auto, mentre le agenzie che utilizzano Travelport avranno accesso a più opzioni per i contenuti Ndc di Air France-Klm e del Gruppo Lufthansa alla fine del 2022.

«Questo è il quarto capitolo del nostro percorso di rilascio di Travelport+ – spiega Jen Catto, chief marketing officer di Travelport – in cui stiamo dando agli agenti di viaggi l’accesso a un maggior numero di opzioni da parte dei fornitori e alimentando la loro capacità di vendere più offerte di voli, hotel e auto, grazie all’ampliamento e all’espansione del nostro catalogo di contenuti. Questo aggiornamento aiuta anche i fornitori nostri partner a raggiungere un numero ancora maggiore di clienti giusti, con la possibilità di personalizzare i prodotti per promuovere le vendite attraverso il canale indiretto di vendita al dettaglio. Come per tutto ciò che sviluppiamo, pensando sempre al viaggiatore finale, un maggior numero di opzioni significa un’esperienza più appropriata per il cliente».

Riguardo ai contenuti Ndc di Air France-Klm, sono in corso di implementazione su Travelport+, ed entro il 2022 verrà garantito il rilascio anche dei contenuti Ndc del Gruppo Lufthansa. Travelport sta inoltre aggiungendo alla piattaforma tre nuove compagnie aeree – Congo Airways, FlyGta e Us-Bangla Airlines – oltre a 11 nuove ancillary, e altre quattro compagnie aeree che offrono ora le loro Branded Fares.

Sul versante dell’hôtellerie, la nuova partnership di Travelport con Booking.com apre una nuova gamma di tariffe su 140.000 strutture alberghiere accessibili attraverso la piattaforma Travelport+, e crescerà fino a oltre 1 milione di strutture all’inizio del 2023. Travelport sta inoltre standardizzando un maggior numero di contenuti alberghieri per semplificare i flussi di lavoro di sviluppatori e agenti, in modo che venditori e viaggiatori possano beneficiare di una più ampia scelta di strutture e camere, di ricerche più semplici e maggiore trasparenza sulle tariffe.

Per Jeremy Cornuau, director global distribution partnerships di Booking.com, «Offrendo ai venditori di viaggi una gamma più ampia di tariffe per le strutture ricettive su Travelport+, stiamo rendendo più facile per loro la ricerca e la prenotazione delle opzioni più desiderabili. Con più informazioni e più scelta tutte riunite in una sola piattaforma, stiamo lavorando insieme per creare un’esperienza di acquisto più semplice e intelligente per tutti.»

A completare il quadro di nuovi contenuti, c’è il rent a car, in quanto i prezzi del noleggio auto sono da tempo un’area di interesse fondamentale per molti viaggiatori, Travelport+ offrirà le tariffe di noleggio auto prepagate di Hertz grazie a una più estesa partnership per la distribuzione dei contenuti. I venditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno da ora in poi maggiori opportunità di generare profitti con i noleggi auto prenotati sulla piattaforma, come spiega Cheryl Reynolds, senior director distribution strategy and revenue integrity di Hertz: «Forniamo le tariffe prepagate Hertz su Travelport+ con un contenuto che rafforzerà sicuramente le relazioni con le agenzie di viaggi nostre partner comuni e garantirà ai clienti la possibilità di scegliere il prodotto ideale per i loro viaggi».