Travelport amplia ai contenuti Ndc la partnership con Qatar Airways













Travelport e Qatar Airways hanno annunciato oggi un nuovo e completo accordo di distribuzione a lungo termine che sosterrà la strategia di vendita al dettaglio evoluta e multi-canale della compagnia aerea. Questo accordo ampliato includerà, per la prima volta, contenuti Ndc e soluzioni evolute di travel merchandising – fornite tramite la piattaforma di nuova generazione Travelport+.

Oltre a prolungare un accordo di distribuzione di lunga data che mette i contenuti di Qatar Airways a disposizione delle agenzie collegate a Travelport in tutto il mondo, l’accordo vedrà anche Travelport distribuire i contenuti Ndc di Qatar Airways. Consentendo alle agenzie di acquistare e prenotare offerte dinamiche e personalizzate, questo permetterà alla compagnia aerea di offrire proposte di valore differenziato su misura di particolari segmenti di clientela.

Il contratto ora include anche l’uso della soluzione Rich Content and Branding di Travelport. Questa tecnologia fornisce agli agenti di viaggi immagini e descrizioni graficamente ricche su tariffe e servizi ancillari, consentendo loro di offrire un’esperienza di marca ugualmente convincente a prescindere dal canale di vendita.

Per Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways: «Siamo emozionati per la prossima tappa del nostro viaggio con Travelport, che sostiene le nostre ambizioni di crescita. Mentre guardiamo avanti alla ripresa dei viaggi, non vogliamo aggiungere ulteriori ostacoli quali sovrapprezzi, restrizioni o soluzioni tecniche inefficienti, mentre implementiamo nuove offerte di prodotto basate su Ndc. Il nostro obiettivo è quello di fornire un’esperienza di acquisto coerente su tutti i canali, per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e promuovere il successo dei nostri partner nella filiera distributiva».

«Mentre il mondo torna a viaggiare, questo è il momento giusto per espandere la nostra pluridecennale relazione con Qatar Airways – dichiara Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport – Condividiamo la visione di una moderna vendita digitale al dettaglio dei viaggi e crediamo che questa combinazione di contenuti Ndc, tecnologia di merchandising all’avanguardia e data intelligence evoluta (il tutto reso possibile dalla nostra piattaforma Travelport+) permetterà al canale di vendita delle agenzie di offrire ai viaggiatori il servizio a cinque stelle per cui Qatar Airways è nota».