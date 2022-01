Travelport aggiorna gli strumenti per la vendita al dettaglio













Travelport ha aggiornato la sua piattaforma di nuova generazione Travelport+, migliorando gli strumenti di vendita al dettaglio per modernizzare l’esperienza di prenotazione e rendere più facile il lavoro degli agenti nell’offrire più scelta e fornire un servizio migliore ai viaggiatori.

«Nell’ambito della nostra missione di rivoluzionare l’esperienza di vendita al dettaglio nel settore dei viaggi, stiamo continuando a evolvere, semplificare e automatizzare gli strumenti tecnologici più importanti – ha dichiarato Jen Catto, chief marketing officer di Travelport – Le funzionalità migliorate mettono gli agenti di viaggi in condizione di offrire una maggiore scelta, consentono maggiori funzionalità di self service per i viaggiatori e semplificano i processi di assistenza più complessi. Tutti i clienti Travelport+ godono di un’esperienza di vendita al dettaglio più moderna e digital first, quando si collegano attraverso la nostra piattaforma. Questo riguarda anche i nostri clienti che utilizzano il nostro sistema desktop, i quali hanno dichiarato che l’ultima versione di Smartpoint è riuscita a trasformare le banali attività di gestione dei viaggi in superiori opportunità di servizio».

COMPAGNIE AEREE. Nell’evoluzione degli strumenti Travelport+ e delle funzionalità per le agenzie c’è anche l’accesso semplificato a contenuti di viaggio arricchiti da multiple sorgenti, compresi i contenuti in standard Ndc. Travelport è il primo e unico sistema di distribuzione globale (gds) ad aver firmato accordi di distribuzione di contenuti Ndc con i tre principali gruppi aerei europei (Air France-Klm International Airlines Group (IAG) e Lufthansa Group). L’azienda continua a espandere le sue connessioni Ndc con più di 16 compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui American Airlines, Emirates, Qantas e Singapore Airlines.

Travelport sta continuando ad aggiungere più funzionalità di servizio per migliorare la connettività delle compagnie aeree e consentire agli agenti di servire meglio i viaggiatori, con meno lavoro di back end.

Anche la distribuzione dei contenuti alberghieri sta vedendo un aggiornamento, con maggiori dettagli su camere, tariffe e regole, come risultato di una superiore connettività con Hilton.

GESTIONE SEMPLIFICATA DEI VIAGGI. I clienti che utilizzano l’ultima versione dello strumento desktop di Travelport – Smartpoint – possono accedere a una suite di funzioni che semplificano le attività quotidiane. I miglioramenti includono preventivi di itinerari più personalizzati in Trip Quote, nonché funzionalità di Assisted Ticketing più veloci per semplificare le attività di biglietteria e cambio.

Travelport ha anche lanciato un nuovo portale Trip Manager su Travelport+: i viaggiatori possono gestire il proprio viaggio ed effettuare transazioni facili e veloci in mobilità. L’opzione self service permette alle agenzie di risparmiare risorse, fornendo ai viaggiatori un’esperienza migliore, con la possibilità di aggiungere facilmente degli extra al loro viaggio.

Travelport continua la sua missione Intelligent Storefront. Le Api migliorate rendono più facile per gli agenti comprendere le offerte e confrontare i marchi con attributi simili a parità di condizioni. I clienti Travelport saranno anche in grado di individuare facilmente offerte per l’upselling con tariffe Ndc e Atpco.

Le agenzie possono gestire meglio le prenotazioni alberghiere che vendono, grazie a un motore di regole self service, il Content Optimizer. Con questo strumento le agenzie possono facilmente creare e personalizzare le proprie regole di contenuto e massimizzare le entrate per ogni viaggio che vendono.