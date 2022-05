Travelexpo lancia l’anteprima per gli operatori a Enna dal 27 al 29 maggio













È programmata a Enna dal 27 al 29 maggio l’anticipazione primaverile di Travelexpo, la borsa del turismo la cui 24ª edizione si svolgerà regolarmente dal 23 al 25 settembre 2022 a Terrasini.

Una preview, quindi, per l’unica borsa del turismo in Sicilia dedicata agli operatori turistici, che costituisce una delle prime novità di questa era post pandemica.

Doppio appuntamento, dunque, per un unico evento con l’obiettivo di sostenere le imprese della filiera turistica in due diversi momenti dell’anno, puntando su nuove formule commerciali, modulari e flessibili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, la commercializzazione del prodotto al trade e informando il viaggiatore attraverso azioni mirate rivolte al consumer.

«La scelta di Enna – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl Comunicazione e immagine che organizza Travelexpo – non è casuale, ma strategica. Ad avvio della stagione turistica estiva, abbiamo voluto dare appuntamento ai protagonisti del turismo a fine maggio al centro della Sicilia, per ricordare il fascino di un territorio e la qualità degli espositori. Un weekend ricco di novità, quasi una festa di primavera per valorizzare l’ospitalità diffusa e l’accoglienza della location. Un mix di sensazioni ed emozioni per motivare le imprese, festeggiare con un business party per e favorire la ripartenza del mercato».

Travelexpo, che invece si svolgerà dal 23 al 25 settembre, a conclusione dell’estate, nella tradizionale sede del Cds Hotel Città del Mare di Terrasini, sarà il punto di arrivo e di partenza per un’azione di rilancio complessivo delle imprese turistiche che operano sia nell’outgoing che nell’incoming anche in vista della stagione invernale in un’ottica di allungamento della stagionalità. Ma vuole essere anche un laboratorio per le nuove dinamiche di mercato e agorà per gli addetti ai lavori. Una formula vincente che si contraddistingue da tutti gli altri appuntamenti di settore.

«E questa – conclude Piscopo – sarà ancora una novità per Travelexpo. Vogliamo puntare anche sull’incoming, non solo per contribuire a recuperare flussi turistici, ma intercettarne di nuovi, principalmente nei segmenti che oggi continuano a soffrire. Dal turismo organizzato a quello dei gruppi, dal congressuale al turismo scolastico, con un occhio al turismo accessibile includendo anche quello più ampio che guarda alla salute e al benessere».

Travelexpo gode del patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, dell’Enit, dell’Unioncamere Sicilia, dall’Anci Sicilia e dalle organizzazioni regionali di Confindustria, Confesercenti e Confcommercio e da quest’anno anche da Cna Sicilia, Federterziario ed Unpli, oltre che le Associazioni Fijet Italia, Artu e SKal International Italia.