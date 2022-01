TravelExpo, la 13ª edizione a Palermo a settembre













Tornerà a settembre a Palermo Travelexpo. La Borsa Globale dei Turismi, in calendario dal 23 al 25 settembre 2022, si svolgerà sempre nell’area metropolitana di Palermo e vuole essere il punto di arrivo e di partenza di un’azione di rilancio complessivo che riguarda gli operatori turistici sia del pubblico che del privato che operano nell’outgoing e nell’incoming. Consueta sia la formula che la location della manifestazione che, però, nel corso dell’anno sarà integrata da una serie di azioni di supporto alla commercializzazione e di comunicazione integrata, rivolte sia al trade che al consumer.

«Una scelta coerente e innovativa per continuare a contrastare la pandemia sul piano sociale ed economico – spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl comunicazione e immagine, la società che organizza l’evento – Ma nel contempo strategica per fronteggiare questo virus che, anche in questo anno di passione, continuerà a segnare la nostra agenda. Passione intesa non solo come sentimento di sofferenza ma anche come intenso entusiasmo e desiderio. Dunque, per sostenere le imprese, oltre che informarle, sono state previste nuove formule commerciali, modulari e flessibili, ideali per stimolare, ma anche rassicurare, il cliente finale».

In tal senso, Travelexpo sarà preceduto da una serie di iniziative di comarketing non standardizzate che animeranno appuntamenti mirati per il cliente/viaggiatore oltre a workshop, seminari, incontri B2B dedicati al mercato delle agenzie di viaggi. Altro obiettivo è favorire l’allungamento della stagionalità, attraverso azioni congiunte e integrate tra workshop e talk via web, modulabili rispetto alle specifiche esigenze di enti istituzionali e imprese, in una logica di co-marketing strategica per ottenere un corretto rapporto tra costo e benefici, utile a monitorare e supportare il mercato nazionale.