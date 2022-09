Travelexpo, appello ai politici in Sicilia: “Priorità al turismo”

Si è svolta a Terrasini – Città del Mare, a pochi chilometri da Palermo, la 24ª edizione di Travelexpo, borsa del turismo che è stata l’occasione per mettere a confronto opinioni e proposte di operatori turistici, amministratori pubblici e politici.

Andata in scena in Sicilia, in concomitanza con le elezioni per il Parlamento nazionale e per l’Assemblea regionale, gli organizzatori hanno indirizzato ai politici – soprattutto quelli locali – una lettera aperta, o meglio un appello, a occuparsi del turismo già nei primi 100 giorni di attività.

Alla tre giorni siciliana hanno partecipato 30 buyer provenienti da 14 Paesi, tra i quali Azerbaijan, Canada, Croazia, Emirati Arabi, Russia, Ucraina.

«Particolarmente simbolica la presenza contemporanea di buyer russi e ucraini», hanno detto gli organizzatori. Segnale che conferma «il turismo come veicolo di pace».

Tra gli enti di promozione turistica esteri, va segnalato il ritorno della Thailandia e della Croazia, ma anche la riconferma di Gran Canaria, Spagna, Seychelles e della città di Bruxelles.

Tra le new entry dell’area espositiva, Glamour T.O., Europ Assistance, Gnv, Hello Fly.