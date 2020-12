Travelbuy sostiene i suoi dipendenti con il bonus di fine anno

Fine anno di solidarietà aziendale per Travelbuy, l’azienda romana infatti ha scelto di donare un “bonus” da 1.000 euro ai suoi dipendenti per ringraziarli alla fine di uno dei periodi peggiori della storia del turismo italiano.

«Siamo nel pieno di una crisi mai vissuta prima, iniziata a marzo e ancora nel pieno del suo svolgimento. Eppure, ogni mattina, ogni dipendente dell’azienda si è reso disponibile a lavorare come sempre, come se niente fosse successo, come se ancora stesse percependo il suo solito stipendio. Abbiamo trascorso giornate di depressione, in ufficio ci guardavamo in faccia tentando di far finta di niente. Come se niente fosse successo, appunto. Invece no, il calo di fatturato supera i dieci milioni di euro e quando i numeri crollavano, sono stati i dipendenti e i collaboratori a infondere fiducia, per crederci ancora, per andare avanti», sottolinea Alfredo Vassalluzzo, alla guida di Travelbuy Italia dal 2008

Dopo aver scelto la via della cassa integrazione nei periodi più difficili, Alfredo Vassalluzzo crede, quindi, in un messaggio di solidarietà e di fiducia che va aldilà del solo contributo economico.