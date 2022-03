Travelbuy riprende la formazione in presenza













Partirà il prossimo 21 marzo la formazione di Travelbuy dedicata alle nuove agenzie di viaggi e sarà un ritorno della formazione in presenza. I neo imprenditori apriranno le loro agenzie di viaggi a Bari, Napoli, Venezia, Padova e Siracusa.

«Si tratta di un chiaro segnale di svolta dopo due anni di fermo – commenta Alessio Di Clemente, responsabile franchising di Travelbuy – e questo fa ben sperare che possiamo riprendere presto i ritmi serrati di qualche anno fa. IN verità non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre lavorato per dare assistenza alle nostre 110 filiali, anche nei giorni più difficili della pandemia».

Inoltre, viene rafforzato anche lo staff con nuove risorse umane in amministrazione, nel reparto biglietteria aerea e al booking SmartGds. «I nostri clienti business – afferma Marzia Imondi, responsabile Iata del network – sono aumentati in maniera esponenziale ed è stato necessario assumere altre risorse per continuare a garantire un servizio di eccellenza che è sempre il nostro primo obiettivo».