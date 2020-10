Travelbuy rinnova la piattaforma SmartGds

Passata la tempesta di primavera, il network Travelbuy riparte con un importante rinnovamento della piattaforma SmartGds e il saldo rapporto con le circa 120 agenzie, quasi tutte filiali, che fanno parte della rete. L’obiettivo, già portato avanti durante i mesi di lockdown, è quello di lavorare su una serie di interventi mirati ad aumentare competitività e appeal nei confronti del mercato, con il rinnovato interesse della distribuzione verso il modello dell’associazione in partecipazione.

«Abbiamo completamente rinnovato SmartGds – afferma Alfredo Vassalluzzo, founder di Travelbuy – che ora diventa una piattaforma altamente interattiva nelle sue cinque divisioni: airlines, hotel, cruises, activities e Lab». Gli aspetti più innovativi del booking engine di Travelbuy includono sia la creazione dinamica del pacchetto turistico, sia la connessione diretta con i social, dando poi la possibilità all’adv di personalizzare completamente la proposta.

Vassalluzzo non risparmia, poi, alcune critiche a una forte generalizzazione che attanaglia il settore in questo periodo, ovvero il trend che vede molti attori puntare sul binomio tecnologia-innovazione.«Oggi tutti parlano di innovazione e di digital ma, se siamo fortunati, si tratta di cose già viste almeno dieci anni fa quando Travelbuy muoveva i primi passi in questo settore. Innovare vuol dire creare nuove modalità di interazione e cambiare anche l’approccio alle cose. Inutile innovare se non si rinnovano per primi gli schemi mentali», ricorda il manager.

Tra agenzie e casa madre, invece, Vassalluzzo dipinge un rapporto forte e stabile che non è stato minimamente intaccato dai lunghi mesi di difficoltà dell’intero turismo. «Da sempre, il rapporto con le agenzie è e sarà al primo posto. Noi siamo qua perché ci sono loro e in Travelbuy troveranno sempre un alleato e uno staff pronto a venire incontro alle loro necessità. Questo rapporto estremamente solido è l’unica variabile a cui Travelbuy è veramente attenta», conclude Vassalluzzo.