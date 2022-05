Travelbuy porta gli agenti di viaggi a Cinecittà World













Si è tenuto sabato 30 aprile a Cinecittà World il Travelbuy Day 2022, che ha visto la partecipazione di un centinaio di agenti di viaggi nel contesto del grande parco romano ispirato al cinema e alla Tv e che ha presentato al network le novità estive.

L’evento, coordinato da Milena Caprabianca, responsabile corporate di Cinecittà World si inserisce nell’ambito dell’accordo commerciale volto all’incoming nazionale e internazionale della capitale e all’incentivazione della commercializzazione delle sempre più importanti ancillary. Gli agenti, accolti dall’ad, Stefano Cigarini hanno potuto conoscere da vicino le innumerevoli attività quotidiane del parco e sperimentare le varie attrazioni in un contesto ricco di ottimismo, quest’ultimo spinto anche dall’andamento delle vendite che, per Travelbuy, si attestano, in questi primi mesi dell’anno, a un +250% rispetto allo scorso anno.

«Vorrei esprimere un profondo ringraziamento a Stefano Cigarini e Milena Caprabianca, per aver ospitato il nostro Travelbuy Day 2022 – commenta Alfredo Vassalluzzo, founder del network romano – evento che ha reso possibile incontrare le agenzie in un contesto fantastico e di conoscere i nuovi agenti che presto apriranno in varie città». Travelbuy, da gennaio di quest’anno, ha aperto 5 nuove filiali e altre 5 lo faranno nel corso del mese di maggio.