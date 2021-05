Travelbuy completa l’integrazione Ndc con 27 compagnie aeree













Con l’integrazione Ndc delle principali 27 compagnie aeree che hanno adottato questo standard, Travelbuy completa il lavoro di sviluppo tecnologico iniziato quasi 12 mesi fa e a partire già dai prossimi giorni saranno tutte gradualmente disponibili sul booking engine del network SmartGds.

Per l’emissione e la gestione della biglietteria aerea è stata creata inoltre, una divisione dedicata, Smart Airlines, che integra Gds e Ndc, oltre a tutte le compagnie low cost.

«Con quest’ultima integrazione – commenta Marzia Imondi, manager a capo della divisione – abbiamo chiuso il cerchio. Oggi, con la nostra tecnologia, disponibile per tutte le agenzie del network e non, possiamo offrire soluzioni multilivello, dalla più semplice alla più strutturata in base alle esigenze delle agenzie clienti, e in tutte le soluzioni è sempre garantito il 100% del flow e della tecnologia».

Per Imondi , infine, l’attenzione è focalizzata sull’assistenza: «I nostri operatori, specializzati e proattivi garantiscono i servizi 24 ore su 24, festivi compresi, e l’assistenza gode di tutte le modalità di contatto che la nuova workplace del Gruppo offre. Questo è particolarmente importante per le nuove agenzie, ne abbiamo quattro in apertura, che contano su un network che sia partner affidabile e che offra formazione, assistenza e tutto quello che un neo-imprenditore si aspetta», conclude la manager.