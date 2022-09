Travel Tech Asia 2022, focus sulle sfide digitali del turismo organizzato

Manca poco più di un mese al Travel Tech Asia 2022 che si terrà al Sands Expo e Centro Congressi di Marina Bay Sands a Singapore dal 19 al 21 ottobre. Sarà una fiera commerciale ed un luogo di forum e conferenze volte a fornire alla comunità una piattaforma per discussioni approfondite su come la tecnologia di viaggio può cambiare e trasformare l’industria dei viaggi e del turismo.

Organizzato da Messe Berlin (Singapore) e co-localizzato con Itb Asia e Mice Show Asia, Travel Tech Asia vuole essere il più importante mercato di tecnologia di viaggio per i leader dei viaggi digitali.

«Le soluzioni tecnologiche di viaggio – ha sottolineato Katrina Leung, amministratore delegato di Messe Berlin (Singapore), organizzatrice di Travel Tech Asia, Itb Asia e Mice Show Asia – sono più cruciali che mai in quanto oggi aiutano il settore a far fronte alle conseguenze della pandemia. Travel Tech Asia ospiterà ceo, fondatori ed esperti mondiali di aziende leader a condividere gli ultimi aggiornamenti, idee nuove di zecca e studi di casi comprovati su come le tecnologie possono offrire connessioni significative tra marchi di viaggio e clienti per offrire un percorso completo e senza interruzioni del cliente».

E proprio quest’anno la Travel Tech Asia Conference vuole essere il palcoscenico principale per i professionisti dei viaggi digitali con dibattiti programmati che riguarderanno tre argomenti principali: “Come la tecnologia sta cambiando il modo in cui viaggiamo e la necessità per le aziende di adattarsi alle mutevoli tendenze”, “Come l’industria dei viaggi può sfruttare la tecnologia per portare il business a livelli ancor più performanti” ed infine “Come tecnologie, tendenze e idee emergenti stanno creando nuove opportunità nei viaggi”.

Di fatto egli ultimi tre anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, le innovazioni tecnologiche di viaggio sono passate da format futuristici ad opzioni operative sempre più familiari, rimodulando e plasmando il modo in cui le persone viaggiano durante la loro esperienza turistica.

Da qui l’idea degli organizzatori del Travel Tech Asia di ospitare nel Tech Leaders’ Panel, un forum intitolato “The Future is Digital”, dove è attesa la partecipazione di esperti provenienti da tutto l’ecosistema di viaggio per parlare delle ultime innovazioni che avranno un impatto sui prossimi viaggi dei viaggiatori, nonché delle strategie per i marchi di viaggio per migliorare il loro gioco 4.0.

Tra i relatori confermati figurano Khang Trieu Nguyen, group chief technology architect presso Accor; e ancora Terence Eng, cto presso Fcm Travel Asia, Bryant Kok, director, digital transformation & information technology presso Gardens by the Bay, Wong Ming Fai, cto, Singapore Tourism Board (Stb ) e Jane Lim, vp global markets di Tripadvisor.

Un’altra sessione di lavori del Travel Tech Asia sarà poi dedicata al forum che analizzerà come la prossima frontiera dei viaggi guidata dalle super app e dalle tecnologie alla base delle piattaforme, che consentiranno alle compagnie di viaggio di soddisfare la domanda dei clienti di esperienze convenienti e connesse, con la partecipazione di altri relatori di spicco come Amanda Woo, ceo di airasia Super App, che spiegherà al pubblico come le super app non siano solo uno sguardo al futuro ma molto, molto di più…nella sua presentazione attesa al C-Suite Talk “Reimagining Global Connectivity and How Air Transport Can Can Successfully Integrate with Super Apps”.

In un altro spazio, col forum “L’importanza della digitalizzazione nell’industria dei viaggi”, Eric Zhuang, chief strategy officer, DidaTravel, condividerà approfondimenti su come intraprendere un viaggio verso la digitalizzazione a supporto delle aziende di viaggio che vogliono rimanere competitive nel post Covid- 19 aumentando l’efficienza operativa interna, affrontando la carenza di manodopera, collegandosi con una gamma più ampia di partner commerciali e sfruttando i dati per prendere decisioni aziendali migliori.

Quest’anno al Travel Tech Asia 2022 saranno presenti anche i grandi gruppi alberghieri che illustreranno come stanno rivedendo le loro strategie di distribuzione, ed i fornitori di prodotti digitali che presenteranno i loro sistemi di distribuzione globale, database di tour operator, sistemi di prenotazione, software per agenzie di viaggio e programmi di calcolo.

I partecipanti interessati ad incontri b2b potranno sfruttare gli slot meeting con i quali avranno accesso alla piattaforma Business Matching, progettata per connettere visitatori, buyer ed espositori. La piattaforma consente infatti ai partecipanti di pre-programmare gli appuntamenti delle riunioni e allocare tempo per partecipare a conferenze e funzioni di networking. Business Matching sarà disponibile fino al 21 ottobre 2022.