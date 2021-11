Travel pass, la campagna video delle agenzie di viaggi













“Corridoi turistici, solo tramite la tua agenzia di viaggi puoi tornare in mete esotiche. Scopri dove…”. Parte così la nuovissima campagna video, chiamata Travel pass, delle adv Maavi, che in vista dell’ormai imminente stagione invernale spingono sulla ripartenza dell’outgoing e sugli attuali corridoi turistici attivati dall’Italia per Maldive, Seychelles, Aruba, Mauritius, Repubblica Dominicana, Marsa Alam e Sharm el Sheikh.

Tutte mete, queste, che necessitano di un bollino trade battezzato “Travel pass”, e che attesta dunque che la prenotazione sia stata effettuata con un tour operator o con un’agenzia di viaggi organizzatrice. In sostanza, solo gli intermediari possono farsi carico del rispetto dei complessi protocolli. Questo aspetto, insieme a molti altri, è specificato anche nelle faq stilate dal ministero della Salute.

«Si tratta di uno spot che deve necessariamente arrivare al cliente finale, per questo lo stiamo facendo girare il più possibile – ha dichiarato Enrica Montanucci, presidente Maavi – L’autore è il nostro Manuel Cerri di Made in Tour, che ci ha sempre sostenuto su questa tipologia di lavori. Visto e considerato che non lo fa il governo, ci siamo autorizzati noi a farlo, per far sì che il messaggio possa giungere al cliente».