Travel Party a Roma per i 60 anni di Fiavet













Fiavet compie 60 anni. La Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo di Confcommercio festeggia co un Travel Party a Roma il 26 marzo presso Officine Farneto. Un evento che ha il patrocinio del ministero del Turismo – sostenuto da Costa Crociere, Idee per Viaggiare, Ita Airways, Ota Viaggi, Trenitalia – e a cui parteciperanno personalità della politica e dell’economia.

E arrivano gli auguri degli sponsor. «La più longeva tra le associazioni legate al mondo del turismo compie gli anni e tutta la Ota Viaggi si unisce per porgerle i più sinceri auguri – ha dichiarato il direttore commerciale di Ota Viaggi Massimo Diana – Siamo onorati di essere tra gli sponsor per il 60° anniversario di Fiavet e abbiamo deciso di sostenere l’evento per diventare parte integrante di un momento che entra di diritto nella storia del turismo italiano».

«La partecipazione di Trenitalia ai 60 anni della Fiavet – ha dichiarato Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità di Trenitalia – è la conferma di un rapporto di lunga data tra la nostra azienda e l’associazione delle agenzie di viaggi. In una fase storica così complessa e delicata, vogliamo sottolineare l’importanza che rivestono Frecciarossa e Trenitalia in generale nel rilancio del turismo e nella ripresa dei viaggi per svago e turismo nel nostro Paese. Con la capillarità del treno è possibile raggiungere le città più grandi e le destinazioni medio-piccole ad alta attrattività culturale e paesaggistica. Solo in questo modo possiamo realizzare un’autentica mobilità sostenibile».

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Fiavet – afferma Danilo Curzi, ceo di Idee Per viaggiare – Questi ultimi anni ci hanno mostrato ancor più quanto sia importante il ruolo delle associazioni nel nostro settore, qualunque sia la casacca che si indossa, e siamo felici oggi di celebrare il 60° anniversario di questa grande realtà con un party per tutti gli addetti del turismo, una splendida idea per rinnovare l’entusiasmo di chi ha scelto per passione di lavorare in questo settore. Da sempre amiamo definirci sponsor orgoglioso di tutti gli agenti di viaggi quindi condividiamo volentieri l’evento con tutte le nostre agenzie partner perché siano partecipi e protagoniste di questa festa».

L’invito è esteso a tutti gli operatori di settore e le agenzie di viaggi che partecipano da fuori Roma hanno codici sconto presso una ampia selezione di hotel e facilitazioni con i trasporti sia aerei che ferroviari.