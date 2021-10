Travel Hashtag trasloca a Milano: appuntamento il 16 novembre













Manca meno di un mese al ritorno di Travel Hashtag, l’evento che esplora trend e visioni del mondo del turismo che andrà in scena a Milano, in presenza e in diretta streaming, martedì 16 novembre, con un’edizione ricca di temi, ospiti e partner di primo piano.

Confermata la location: sarà Bleisure, lounge di design in pieno centro a Milano. Quali saranno i travel trending topic di domani? Come trasformare il turismo sostenibile in un volano economico? Quali le leve strategiche per sedurre i viaggiatori del prossimo decennio? Sono queste alcune delle domande a cui risponderanno i relatori coinvolti per l’occasione che animeranno le due ore dedicate alla conferenza.

Ecco tutti i nomi: Giacomo Trovato (Airbnb), Alberto Yates (Booking), Danilo Campisi (Facebook), Andrea Vannucci (Sporting Vacanze), Ivana Jelinic (Fiavet), Luca Martinazzoli (Milano & Partners), Armando Brunini (Sea Aeroporti di Milano), Antonella Cataldi (Etihad Airways), Leonardo Cesarini (Trenord), Enzo Carella (Life Resorts), Daniele Rutigliano (Scalo Milano), Simona Tedesco (Dove – Rcs MediaGroup), Paolo Tedeschi (Hsl Hospitality), Nicola Di Troia (Wip Architetti), Andrea Chiappini (Ivh Group).

Nel corso della conferenza sono previsti, inoltre, un contributo video di Alessandra Priante (Unwto) e un collegamento con il presidente di Enit, Giorgio Palmucci.

«Tornare in presenza con il nostro format dopo stagioni di lockdown e sofferenza per il comparto è decisamente emozionante e stimolante – spiega Nicola Romanelli, founder & chairman di Travel Hashtag – Stiamo lavorando a un evento di networking senza fronzoli e adeguato ai tempi, che accoglierà numerosi protagonisti del mondo dei viaggi, tutti accumunati dal desiderio di ragionare a voce alta e confrontarsi su temi come sostenibilità, digitale, comunicazione e destination branding».

Travel Hashtag, online con il nuovo sito www.travel-hashtag.com, esordirà all’estero con un’edizione a sorpresa, la prima di una serie di iniziative che nel corso del 2022 permetterà al format di consolidare il proprio posizionamento anche a livello internazionale.