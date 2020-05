Travel Hashtag torna in versione online il 26 maggio

Una digital preview in vista dell’edizione live che si terrà a Milano a marzo 2021. Anche #Travel Hashtag, la conferenza su turismo e comunicazione organizzata da brandsavetheworld in partnership con Wiko, causa coronavirus, opta per una versione online in programma il 26 maggio.

«Non essendo ancora possibile riunire in un auditorium 200 persone e dedicarci ad attività di networking, abbiamo preso la decisione di andare in onda a fine maggio con una preview che vedrà il coinvolgimento di alcuni tra gli speaker che poi animeranno in maniera più approfondita la seconda edizione slittata a marzo 2021 – spiega Nicola Romanelli, founder di brandsavetheworld ed ideatore di Travel Hashtag – I rapporti personali ed il brainstorming sul futuro della comunicazione nel turismo sono componenti cardine del nostro format di conferenza, pertanto il prossimo anno manterremo ferme l’impostazione, la struttura e le partnership previste per lo scorso marzo, definendo insieme a relatori e partner nuovi spunti di riflessione».

«Ringraziamo Wiko, il Comune di Milano, Europ Assistance Italia, Repower, Etihad Airways, LBS e Personalmedia per la disponibilità nello split di format e date della nostra conferenza» aggiunge Silvia Perrella, co-organizzatrice di Travel Hashtag.

Tra i relatori ci saranno Simona Tedesco, direttore del mensile Dove; Davide Damiani, head of pr & sales promotion di Repower; Luca Martinazzoli, head of city marketing YES MILANO; Mauro Cucci, chief travel & personal officer Europe Assistance Italia; Antonella Cataldi, country manager Italy Etihad Airways; Andrea Petroni , travel blogger e Cristina Altini, ammistratore delegato Personalmedia.

La preview sarà online dal 26 maggio sul sito travelhashtag.it.