Travel Hashtag, la settima edizione si farà a New York

Sarà New York a ospitare il 28 settembre la prossima tappa internazionale di Travel Hashtag, che avrà come focus la promozione turistica dell’Italia sul mercato statunitense.

Svelata dunque la host city della settima edizione di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. Dopo Abu Dhabi, Londra e Dubai, a fine settembre sarà il turno di New York. Agenti di viaggi, tour operator e giornalisti newyorkesi si ritroveranno il 28 settembre al The Michelangelo a Manhattan per condividere i trend dell’incoming italiano.

#unmissableitaly è l’hashtag scelto per questa nuova edizione che includerà una conferenza dal titolo “Italy beyond the usual tourist spots” e che coinvolgerà relatori d’eccezione provenienti anche dall’Italia, tra cui Giorgio Palmucci, consigliere del ministro del Turismo, e Pierfrancesco Carino e Roberto Cuesta, rispettivamente vp international sales e country manager Usa & Canada di Ita Airways, official carrier della settima edizione di Travel Hashtag.

«Siamo davvero grati nei confronti di Enit e Ita Airways per l’opportunità di condividere il debutto del nostro evento di networking negli Usa – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – Soprattutto in un momento di incertezza geopolitica come questo è importante che il mondo del turismo abbia occasioni di incontro a tema che possano favorire concretamente lo sviluppo di relazioni strategiche e nuove opportunità di business».

Così Palmucci: «Travel Hashtag sbarca negli Stati Uniti dopo le precedenti tappe europee ed emiratine. L’importanza del mercato americano per il turismo italiano è fondamentale e ha ancora una grande potenzialità di crescita nel prossimo futuro».