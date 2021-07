Travel Hashtag, appuntamento al Bleisure di Milano il 16 novembre













Mancano quattro mesi al ritorno di Travel Hashtag, l’evento itinerante giunto alla sua terza edizione e che verrà organizzato in presenza il 16 novembre prossimo con un format innovativo che intende far coesistere networking, business matching e speech concretamente visionari.

Nato grazie all’intuizione di Nicola Romanelli, ex manager Club Med, Travel Hashtag scalda dunque i motori, forte di un nuovo sito web in lavorazione e di un team rinforzato con il recente innesto di professionisti con background internazionale.

Tra le tematiche che verranno dibattute spicca #inspiringtomorrow, quali saranno i travel trending topics di domani? E ancora: quali le leve strategiche per sedurre i viaggiatori del prossimo decennio? Domande che hanno già caratterizzato le prime due edizioni di Travel Hashtag, e che vengono riproposte con maggiori approfondimenti.

«Stiamo lavorando a un’edizione fuori dagli schemi – spiega Nicola Romanelli, founder & chairman di Travel Hashtag – Che darà ampio spazio al networking e che vedrà presenza di diversi volti noti del mondo dei viaggi, alcuni dei quali avranno modo di presentare, durante la conferenza, la propria visione rispetto al turismo che verrà. Inoltre, la partnership con Etihad Airways, il supporto del Comune di Milano attraverso il brand dedicato alla promozione della città Yes Milano e la partecipazione, con mesi di anticipo, di player importanti come Trenord e Life Resorts, sono segnali che testimoniano, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, la disponibilità del mercato a confrontarsi trasversalmente sui temi chiave legati agli scenari futuri del turismo in tutte le sue forme».

Ancora riserbo su programma, guest speaker e trending topic, i cui dettagli verranno svelati nel corso del mese di settembre. La location scelta per l’evento è Bleisure, la nuovissima lounge di design nel pieno centro di Milano frutto dell’idea di IVH Group.