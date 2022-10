Travel Hashtag a Borgo Egnazia il 10 e 11 novembre

Sarà Borgo Egnazia, uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità pugliese, ad accogliere il 10 e 11 novembre l’unica tappa italiana di Travel Hashtag 2022, che esplorerà il tema dell’eccellenza come leva strategica per lo sviluppo turistico dei territori. L’iniziativa è patrocinata dal ministero del Turismo, Enit e Pugliapromozione.

Archiviata da poco l’edizione statunitense, l’evento itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo ha già iniziato il countdown verso l’ottava edizione, che segue appunto le tappe di Londra, Dubai e New York.

«Due giorni dedicati alle varie sfaccettature dell’eccellenza turistica in relazione allo sviluppo dei territori – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – L’hashtag scelto per l’occasione è #excellenceforgrowth e tra i partner al nostro fianco ci sono Federterziario, Emirates, Btm, Kelmer Middle-East e Tinorent».

«Borgo Egnazia, parte di Leading Hotels of the World, è il set ideale e incomparabile per parlare di eccellenza e territorio – aggiunge Romanelli – Da pugliese sono orgoglioso di come la mia regione sia riuscita a diventare negli anni tra le destinazioni più ambite e amate a livello globale dai viaggiatori di fascia alta».

Travel Hashtag proprio a Borgo Egnazia sperimenterà un format più ricco e articolato rispetto alle precedenti edizioni: alla conferenza d’apertura seguiranno due talk – uno per ciascuna giornata – e un side meeting di chiusura. Tra i numerosi relatori in arrivo in Puglia anche Alessandra Priante (Unwto), Roberta Garibaldi (Enit), Giorgio Palmucci (ex presidente Enit), Flavio Ghiringhelli (Emirates), Simona Tedesco (Dove), Enzo Carella (Federterziario Turismo).