Travel Hashtag 2022 approda a Londra a marzo













Sarà Londra, il prossimo 1° marzo, ad ospitare Travel Hashtag, l’evento itinerante che esplora trend e visioni del turismo e che si era chiuso a novembre con la quarta edizione tenutasi ad Abu Dhabi, la prima fuori dai confini nazionali.

«Dopo aver portato con successo il nostro format negli Emirati Arabi Uniti, siamo ora pronti a debuttare in una delle capitali europee più elettrizzanti del mondo – spiega Nicola Romanelli, ideatore e presidente di Travel Hashtag – e sarà un’edizione su misura per il mercato Uk, ospitata presso una delle venue più prestigiose di Londra, il Granaio, location storica a due passi da Piccadilly Circus».

L’edizione europea sarà supportata a livello media dal magazine britannico Selling Travel, e vedrà la partecipazione di speaker d’eccezione come Sir Rocco Forte (Rocco Forte Hotels), Giorgio Palmucci (Enit), Chris Tarry (Ctaira), Kevin Stovey (Evinco), Ian Dockreay (Equator Learning), Giuseppe Cianci (booknbook). Tra i partner, figurano anche i Melìá Hotels. Mentre l’audience già accreditata è composta da autorevoli player, tra cui rappresentanti dei principali enti del turismo, manager di compagnie aeree internazionali e catene alberghiere, agenti di viaggio specializzati in luxury holidays, stampa di settore e società di servizi.

L’hashtag scelto per la tappa in Uk è #welcometothefuture e si parlerà soprattutto di luxury hospitality, mobility of the future, aviation, digitalizzazione nella ristorazione e di Italia, destinazione top of mind per il mercato britannico.

«L’interesse ed il coinvolgimento riscontrato in Inghilterra relativamente al nostro format di conferenza – spiega Gianni Leone, managing dDirector di Travel Hashtag – potrebbe portarci a riflettere sull’opportunità di rendere quello londinese un appuntamento fisso con cadenza annuale».