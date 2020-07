Travel Funnel, così gli agenti potenziano il business online

I principi del marketing a riposta diretta inseriti in un sistema strutturato e automatizzato per aiutare gli operatori del mondo del turismo a costruire una strategia di comunicazione e promozione più efficace e performante. È questa la sfida di Travel Funnel, sistema che offre agli imprenditori del settore del turismo una nuova visione e una nuova prospettiva per affrontare il marketing online nel mondo dei viaggi.

L’azienda, fondata da Guendalina Vigorelli dopo oltre 16 anni di attività al fianco di imprenditori piccoli e medi del mondo travel, si pone come una grande novità per il marketing turistico perché affronta il tema della promozione di viaggi e vacanze a partire da due tasselli tanto fondamentali quanto trascurati: il posizionamento del proprio brand e il focus sul cliente.

«Il grande errore, che riscontro spesso nelle mie consulenze – afferma Vigorelli – è che gli imprenditori o professionisti del mondo dei viaggi si limitano a fare un’attività di semplice advertising, focalizzata principalmente sul prodotto e che trascura, invece, le esigenze e i bisogni del cliente. Quando parlo di analisi e ricerca per capire su quali elementi differenzianti lavorare per attirare l’attenzione del prospect e accompagnarlo durante tutto il processo di acquisto, mi accorgo che si aprono le porte a mille nuovi spunti e idee per intercettare l’attenzione del potenziale cliente e innescare così il dialogo e la relazione che è alla base della vendita del prodotto».

Travel Funnel è un sistema ideato per aiutare agenti di viaggi, consulenti e travel planner, tour operator e strutture ricettive ad acquisire più clienti e aumentare il proprio business online, seguendo un processo ben preciso e una strategia di comunicazione strutturata e automatizzata.