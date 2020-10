Travel Forward Virtual, è online la piattaforma per i partecipanti

E’ online la piattaforma di Travel Forward Virtual, la manifestazione virtuale che si terrà dal 9 all’11 novembre al posto dell’evento “live” interno al Wtm. In questo modo, tutti i delegati possono ora registrarsi per creare i loro profili professionali e aziendali, connettersi con gli espositori, i buyer e i media, oltre che registrarsi per le riunioni pre-programmate e le sessioni di tecnologia.

Travel Forward Virtual sarà attivo fino al 25 novembre, consentendo a tutti gli utenti registrati di familiarizzare con la piattaforma prima che lo “show” inizi il 9 novembre, e recuperare eventuali contenuti persi una volta terminata la mostra virtuale, l’11 novembre.

Nelle conferenze in programma, saranno chiamati a parlare i leader di aziende come Google, Booking.com, Expedia Group Media Solutions, Lufthansa Group, Travelogix e Focus Travel.

«Siamo lieti di annunciare che la piattaforma Travel Forward Virtual è ora attiva e i delegati potranno accedere gratuitamente all’evento di tre giorni, poiché sappiamo che i budget sono limitati. Travel Forward Virtual consentirà al settore di fare rete e conoscere i problemi affrontati dai fornitori di tecnologia di viaggio e la situazione attuale», ha detto Richard Gayle, sales manager di Travel Forward.