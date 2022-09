Travel Expert, ora Valentina Villa guida l’ufficio rete e prenotazioni

Travel Expert potenzia il suo team con l’ingresso di Valentina Villa, in qualità di responsabile ufficio rete e prenotazioni.

La manager avrà il compito di coordinare le relazioni tra i Personal Travel Expert e la sede centrale di Milano per migliorare l’efficienza dei processi di prenotazione e supportare la direzione commerciale, anche in relazione allo sviluppo della rete.

Valentina Villa entra in Travel Expert dopo una lunga carriera nel turismo, cominciata sui banconi di note agenzie di viaggi milanesi e proseguita all’interno di Welcome Travel Group: nel suo curriculum anche impieghi in ambito commerciale e amministrativo e tre anni di collaborazione con il Gruppo Uvet, come consulente di viaggio.

Davide Volpe, cofounder Travel Expert, dichiara: «L’esperienza acquisita sul campo come consulente di viaggio garantisce a Valentina non solo la professionalità, ma anche la giusta dose di empatia con i Personal Travel Expert, elemento imprescindibile per un lavoro di squadra di successo».

L’inserimento di Valentina Villa non è l’unica novità per l’azienda: a un anno dal lancio della collaborazione con blogger e influencer legati al mondo dei viaggi, Travel Expert annuncia un progetto destinato ad ampliare ulteriormente le potenzialità di vendita per i consulenti del gruppo, presentato in anteprima a Milano per poi essere lanciato ufficialmente a Ttg Travel Experience.

Luigi Porro, cofounder Travel Expert, aggiunge: «Andremo oltre la realizzazione del viaggio, creando una nuova linea di prodotto che avrà un’identità social e intercetterà il segmento più giovane del mercato, costruendo uno storytelling intorno alla vacanza. Abbiamo già condotto una sperimentazione che ha dato buoni risultati, dimostrando come il progetto sia in linea con il know how dei Personal Travel Expert e la vocazione digital della nostra azienda».