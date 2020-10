Travel Expert, la riscossa dei consulenti di viaggi inizia dalla tecnologia

Uscire dai negozi, conquistare nuovi clienti, battere strade che fino ad ora non lo sono state. Sono le linee guida delle agenzie nell’era post-Covid secondo Luigi Porro, founder & ceo di Travel Expert, azienda che ha scelto proprio il 2020 per dare vita a quello che viene definito senza mezzi termini “il primo polo nazionale” dei consulenti di viaggio.

In totale, sottolinea Porro, si tratta di 60 consulenti di viaggio, per un fatturato che nel 2019 ha toccato quota 50 milioni di euro.

«Dopo la fine del matrimonio con Musement – prosegue Porro – abbiamo puntato su una nuova realtà, non dimenticando il fatto che per i prossimi 3 anni abbiamo comunque l’esclusiva per vendere i prodotti della società acquisita da Tui».

Punto fermo della nuova iniziativa, è la tecnologia. Con una suite di prodotti che supporti i Pte in tutte le fasi della vendita. Come spiega l’altro founder & cto della società Davide Volpe (mentre fanno parte della compagine azionaria anche Fast Digital Solutions Sa di Davide Volpi e Andrea Cani, e Lab Travel, già proprietaria della rete Euphemia Personal Voyager). «Abbiamo realizzato una piattaforma che permette di realizzare un sito web personalizzato per ogni Pte, con la doppia funzione di canale promozionale rivolto al cliente, che può interagire anche online con il consulente, e di portale back office per la gestione operativa del business».

Sul fronte del prodotto, spazio alle collaborazioni con tutti i maggiori to, compreso l’accesso alle condizioni riservate al Gruppo Gattinoni (che partecipa al capitale sociale di Lab Travel), oltre ad accordi specifici con dmc e con le “experiences” in esclusiva di Kkm Group, pacchetti di Formula 1 compresi.

«Ci siamo da sempre dedicati alla produzione e commercializzazione del prodotto short break, che potrebbe rappresetnare oggi uno strumento più che attuale per affrontare le nuove tendenze del turismo», conclude Porro.