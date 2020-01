Travel ban, la minaccia di Trump ad Asia e Africa

Torna l’ipotesi travel ban per l’amministrazione Trump, che intende varare una forma di “sanzione turistica” per alcuni Paesi che gli Stati Uniti non ritengono né sicuri e né affidabili per i propri cittadini. Si tratta di una misura che in realtà è già stata utilizzata dal presidente americano un paio di anni fa, con un apposito decreto in cui gli Stati segnalati erano Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela e Corea del Nord.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da The Wall Street Journal, infatti, gli Usa non si fermerebbero al divieto di sorvolo sull’Iran e al taglio dei collegamenti charter su Cuba.

Durante un’intervista al World Economic Forum di Davos, Donald Trump avrebbe svelato quelli che sono i piani futuri degli States, che parlerebbero di limitazioni nel rilascio di visti a visitatori provenienti da Bielorussia, Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania.