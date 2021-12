Trasporto aereo, Valencia ospiterà l’AviaDev Europe 2022













Sarà Valencia ad ospitare – in presenza – AviaDev Europe, dal 30 novembre al 2 dicembre 2022, il summit delle compagnie aeree europee, degli aeroporti regionali e degli uffici del turismo, per rilanciare una piattaforma volta a trasformare la connettività aerea regionale europea.

L’assessore al Turismo e all’Internazionalizzazione del Comune di Valencia e presidente di Visit València, Emiliano García, ha sottolineato che «il 2022 sarà l’anno di Valencia. Abbiamo appena ospitato il Gala delle Stelle Michelin di Spagna & Portogallo, nel prossimo mese di febbraio saremo la sede della 36° edizione dei Premi Goya, l’Unione Europea ci ha riconosciuto come Capitale Europea del Turismo Intelligente e Capitale Mondiale del Design nel 2022. Siamo entusiasti di accogliere nuovamente questo congresso, che riunirà ancora una volta i principali attori del settore dell’aviazione nella nostra città».

Durante la sua visita a Valencia, Juraj Toth, direttore generale di AviaDev Europe, ha affermato che «Valencia da molto tempo sta lavorando proattivamente non solo con le compagnie aeree, ma anche con altri partner dell’aviazione, per intensificare e consolidare la connettività aerea del suo aeroporto. Siamo quindi felici di riportare il nostro evento a Valencia, in collaborazione con Visit València. Invitiamo la comunità dell’aviazione regionale europea a partecipare al dibattito il prossimo dicembre. Insieme possiamo trasformare la connettività regionale europea».

Il settore dell’aviazione è stato uno dei più colpiti dalla crisi sanitaria dovuta al Covid 19. Nonostante questo, è emersa con chiarezza anche l’importanza della connettività aerea per la ripresa economica delle regioni di tutto il continente europeo. Così, durante questo congresso dell’aviazione sarà possibile analizzare, tra le altre cose, il ruolo degli aeroporti regionali, condividere esperienze, scambiare opinioni ed elaborare una tabella di marcia comune per consolidare la connettività aerea regionale rispondendo a tutte le sfide attuali.

Valencia ospita questo congresso per il terzo anno, dopo l’edizione in formato virtuale del 2021. AviaDev ritorna in presenza nel dicembre 2022, nell’emblematico Balneario Las Arenas. Nelle edizioni passate, nel 2018 e nel 2019, sono stati il Palacio de Congresos e la Ciutat de las Arts a fare da cornice all’evento. Durante la pausa dovuta alla pandemia, AviaDev ha realizzato il primo evento di sviluppo delle rotte completamente online che ha mantenuto in collegamento la comunità dell’aviazione regionale europea, anche con una serie di webinar, interviste in formato podcast e altri eventi virtuali.