Trasporto aereo sempre più sicuro: i record del 2021













Zero incidenti mortali sugli aerei delle compagnie aderenti a Iata: così il 2021 viene archiviato come l’anno più virtuoso per l’aviazione commerciale con il dato più confortante degli ultimi 15 anni.

È quanto risulta dai dati pubblicati sulle prestazioni di sicurezza nelle compagnie aeree commerciali dall’International Air Transport Association, che ha certificato la drastica riduzione del numero totale di incidenti aerei, e dei decessi.

La totalità dei membri Iata e le compagnie aeree non Iata iscritte nel registro Iosa-Iata Operational Safety Audit hanno dunque subito zero incidenti mortali l’anno scorso.

«La sicurezza è sempre la nostra massima priorità – ha commentato Willie Walsh, direttore generale Iata – e la forte riduzione del numero di voli dell’anno scorso rispetto alla media di 5 anni ha amplificato l’impatto anche sul piano tariffario. A fronte di numerose sfide operative che i vettori hanno dovuto fronteggiare nel 2021, il settore è migliorato in diversi parametri di sicurezza. Allo stesso tempo, è chiaro che abbiamo molto lavoro davanti a noi per portare tutte le regioni e i tipi di operazioni a uniformi livelli globali di prestazioni di sicurezza».

Nel dettaglio il rischio di mortalità nel 2021 è stato di 0,04 per milione di voli, un miglioramento rispetto alla media quinquennale (2017-2021) che è stata di 0,06. Per curiosità statistica, il rischio di mortalità complessivo di 0,23 significa che in media una persona dovrebbe prendere un volo ogni giorno per 10.078 anni per essere coinvolta in un incidente con almeno un decesso. Iosa è lo standard industriale globale per gli audit di sicurezza operativa delle compagnie aeree e un requisito richiesto per l’adesione alla Iata. Viene utilizzato da numerose autorità dell’industria aerea nei loro programmi di sicurezza regolamentari.

Attualmente sono 403 le compagnie aeree iscritte al registro Iosa, inclusi 115 membri non Iata. A conti fatti il tasso di tutti gli incidenti per le compagnie aeree iscritte al registro Iosa nel 2021 è stato più di sei volte migliore rispetto a quello delle compagnie aeree non Iosa (0,45 contro 2,86).

«Il contributo di Iosa al miglioramento della sicurezza – ha poi concluso Walsh – è stato dimostrato negli eccellenti risultati delle compagnie aeree nel registro, indipendentemente dalla regione di operatività. Continueremo a far evolvere Iosa per supportare prestazioni di sicurezza del settore sempre più perfomanti.»

In base alla mappatura geografica elaborata dagli analisti di Iosa le cinque regioni del mondo, nel 2021, hanno dunque mostrato un netto miglioramento nella sicurezza aerea rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Soltanto Russia e Africa han fatto registrare aumenti rispetto alla media quinquennale.