Trasporto aereo nel cloud: Sita si allea con Versa Networks

Sita sigla una nuova partnership con Versa Networks, attivo nella tecnologia Sase (Secure Access Service Edge), per il lancio di Sita Connect Go, una soluzione Secure Sd-Wan (Software-Defined Wide Area Network) con un’architettura software multi-tenant progettata appositamente per l’industria del trasporto aereo, che consente a più compagnie aeree, operatori di terra e altri utenti di accedere in modo sicuro alla stessa infrastruttura virtuale negli aeroporti e nel cloud, offrendo una connessione più scalabile e agile, per garantire una maggiore flessibilità e innovazione nel percorso del settore aereo verso l’adozione del multi-cloud.

La soluzione Sita Connect Go, pronta per l’uso e alimentata da Versa, consente alle compagnie aeree di modificare rapidamente le rotte e di utilizzare l’infrastruttura aeroportuale condivisa con investimento iniziale contenuto. Questa tecnologia è in grado di potenziare la connessione di rete di Sita, che collega oltre 600 aeroporti e più di 750 destinazioni in tutto il mondo, fornendo alle compagnie aeree un accesso rapido e sicuro alle applicazioni e ai sistemi aeroportuali attraverso la piattaforma condivisa AirportHub.

Come commenta Martin Smillie, senior vice president di Sita Communications & Data Exchange: «La volatilità dell’attuale contesto economico richiede che le compagnie aeree si adattino ai picchi e ai cali dei passeggeri, ovunque vogliano volare».

Per Hector Avalos, vp msp Emea di Versa Networks, «Gli operatori del settore hanno bisogno di maggiore connettività, agilità, affidabilità e sicurezza di rete, abbiamo realizzato la nuova soluzione su misura per soddisfare questi requisiti e spingere il futuro del trasporto aereo».