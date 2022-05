Trasporto aereo in Italia: il report 2021 di Enac













Traffico aereo italiano in lenta ma costante ripresa già nel 2021, nonostante la pandemia e le restrizioni che hanno caratterizzato tutto lo sorso anno, con Ryanair che si conferma il primo operatore nel Paese e Fiumicino in cima agli scali nazionali. È il risultato del report Enac sul totale del traffico aereo in Italia durante tutto il 2021 che evidenzia una “propensione al ritorno alla mobilità, soprattutto nel secondo semestre, in linea con quanto registrato nel resto del mondo».

Negli aeroporti italiani sono transitati 80,5 milioni di passeggeri nel 2021, pari a un incremento del 52,5% sul 2020, ma ancora con notevole il divario in confronto al periodo pre-Covid (-58,1% sul 2019). Il traffico nazionale, con 42,2 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento maggiore (+68% in confronto al 2020) rispetto a quello del traffico internazionale (+38%, con 38,3 milioni di passeggeri). L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri con circa 11,6 milioni e una quota del 14,4% del traffico passeggeri totale.

La graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto, anche nel 2021, la compagnia Ryanair, (20,7 milioni di passeggeri), seguita da Wizz Air (5,1 milioni di passeggeri) e dalla vecchia Alitalia (4,9 milioni di passeggeri). A livello di collegamenti domestici le compagnie che nel 2021 hanno superato 1 milione di passeggeri trasportati (conteggiati solo in partenza al fine di non incorrere nel double counting) sono state: Ryanair con 7,8 milioni di passeggeri; Alitalia con 3,8 milioni di passeggeri; easyJet con 2,2 milioni di passeggeri; Volotea con 2,2 milioni di passeggeri; Wizz Air con 1,8 milioni di passeggeri; Malta Air con 1,25 milioni di passeggeri.



I dati di confronto 2021 rispetto al 2019 continuano a evidenziare uno scostamento negativo sia del numero dei movimenti (-48,9%), sia del numero dei passeggeri (-58,1%) mentre il cargo torna ad assestarsi sui livelli del 2019 (-0,3%). Lo scalo di Milano Malpensa, con circa 747 mila tonnellate movimentate (+44,7% rispetto al 2020) e una quota di mercato del 70,7%, continua a confermare il proprio primato proprio in tale settore.



«I dati positivi del traffico aereo forniti dall’Enac – ha commentato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini – ci fanno guardare con ottimismo al futuro di un settore strategico, che ha particolarmente sofferto durante la crisi sanitaria. Il ritorno alla normalità è legato all’aumento della propensione alla mobilità che deve avvenire sempre in piena sicurezza».

Per il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, «Lo scorso anno con il passare dei mesi e con l’incremento dei cicli vaccinali, i passeggeri hanno ricominciato a viaggiare e ad avere fiducia nel trasporto aereo, fiducia che nelle scorse settimane è stata riconfermata con i più recenti dati di traffico che lasciano intravedere una ripresa completa e, speriamo, veloce».