Trasporto aereo, i sindacati chiedono l'estensione della Cig Covid













Cassa Covid necessaria non solo per il settore turistico, ma anche per il trasporto aereo che è stato ancora una volta travolto da una nuova ondata di contagi da Covid-19. La richiesta, arrivata da più parti, si fa più pressante in vista del nuovo decreto Ristori che il governo dovrebbe varare in questi giorni.

«La quarta ondata della pandemia sta determinando delle limitazioni che creano pesanti ripercussioni al sistema occupazionale. La prosecuzione della cassa covid è necessaria, ma il governo non pensi soltanto al turismo, ci sono settori come il trasporto aereo che sono tornati a livelli di grave crisi con una forte ricaduta occupazionale», sottolinea il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, in merito al Decreto ristori al quale sta lavorando in queste ore l’esecutivo di Mario Draghi.

«I dati diffusi in questi giorni dalla stampa – ha proseguito il segretario – sulle perdite causate dalla pandemia alla società di gestione degli aeroporti milanesi, parlano di milioni di euro di ricavi mancati. Questi dati sono solo un esempio, ma esplicativo della grave situazione che il settore aereo e aeroportuale sta vivendo. Il governo intervenga con provvedimenti adeguati per non lasciare da soli migliaia di lavoratori e lavoratrici di un settore ancora lontano dalla fine della crisi che lo ha investito».