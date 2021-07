Trasporto aereo, i frequent flyer anticipano la ripresa













Vistoso rimbalzo nella domanda di viaggi: i trasferimenti di miglia dei frequent flyer nel trasporto aereo, infatti, stanno aumentando in modo significativo in un forte segnale di accelerazione del recupero di tutto il settore. È questo il dato più confortante del primo report 2021 di TransferConnect, la società bancaria che si occupa dello scambio globale di miglia aeree e punti per i viaggiatori frequenti.

I dati pubblicati in questi giorni sono i primi del suo genere nel settore – dopo l’inzio della pandemia – e mostrano il volume dei cambi di valuta delle ricompense dalle banche ai programmi frequent flyer confrontato con i Revenue Passenger Kilometers (Rpk) delle compagnie aeree negli ultimi 18 mesi. Questo tipo di analisi fornisce una visione unica di come la catena del valore dei premi bancari sia stata ovviamente influenzata dalla pandemia e con quali modalità si sta verificando la ripresa dei viaggi nei prossimi mesi.

Con l’emergenza Covid-19 che ha bloccato per la prima volta i viaggi globali nel marzo 2020, i consumatori delle banche hanno naturalmente smesso di trasferire i punti accumulati in miglia frequent flyer. Di conseguenza sia gli Rpk sia i trasferimenti di premi sono crollati di oltre l’80%. Tuttavia, i clienti hanno continuato a guadagnare premi bancari senza sosta sulla spesa quotidiana delle carte mentre la pandemia si sviluppava, con saldi di punti crescenti in attesa di essere riscattati.

L’anno 2021 sembra segnare però il punto di svolta, poiché le notizie sui progressi della vaccinazione globale hanno scatenato le aspirazioni di viaggio represse di milioni di viaggiatori frequenti e hanno stimolato un rinvigorimento delle conversioni dei punti bancari in programmi frequent flyer. Dal marzo 2021, poi, tale attività di trasferimento ha accelerato ulteriormente in tutte le aree geografiche e particolarmente pronunciato nel mercato Usa e in quello europeo, dove il volume di punti bancari scambiati in miglia frequent flyer ha effettivamente superato i livelli pre pandemia e ora continua la sua traiettoria al rialzo.

Oltre a questi forti segnali di ritorno della fiducia dei consumatori nei viaggi aerei, l’analisi di TransferConnect rivela pure che le catene alberghiere hanno sfruttato la pandemia per aumentare in modo sostenibile la loro quota di trasferimenti di valuta globali.

Dopo l’inizio della crisi, i trasferimenti nei “punti alberghieri” avevano naturalmente guadagnato una quota relativa poiché i consumatori erano costretti a optare per le vacanze locali. I punti hotel hanno rappresentato meno del 10% del volume dei trasferimenti di valuta nel 2019, triplicandosi però nel marzo 2020. E questo andamento al rialzo è proseguito nel 2021, anche durante gli ultimi mesi primaverili, indicando come le catene alberghiere abbiano aumentato in modo sostenibile il loro livello di coinvolgimento con i membri dei loro programmi di fidelizzazione.

Nel dettaglio TransferConnect facilita lo scambio di valute premio tra marchi di servizi finanziari e un’ampia gamma di grandi compagnie aeree, catene alberghiere, super app e rivenditori turistici in tutto il mondo. La rete consente alle banche di 40 mercati nazionali di connettersi a numerosi player del settore aereo e leisure e fornisce accesso a trasferimenti di punti in tempo reale per 1,2 miliardi di consumatori in tutto il mondo.