Trasporti, proclamato lo sciopero generale per l’11 ottobre













Inizia l’11 ottobre il mese caldo delle mobilitazioni dei lavoratori in Italia. Per quella data, infatti, i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale che coinvolgerà anche il mondo dei trasporti.

Le sigle afferenti ai gruppi Cobas e Usb, infatti, hanno scelto l’11 ottobre come giornata di mobilitazione per protestare contro lo sblocco dei licenziamenti, il carovita, l’obbligo del Green Pass al lavoro e la precarietà lavorativa.

Per il trasporto aereo e il trasporto ferroviario lo stop varrà per l’intera giornata (dalle ore 21.00 del 10 ottobre fino alla stessa ora dell’11 ottobre). I servizi di navi e traghetti, invece, saranno bloccati per 24 ore durante tutta la giornata dell’11.

Riguardo al trasporto pubblico locale ci saranno mobilitazioni in tutte le maggiori città con formule e orari diversificati a livello territoriale.

Nel calendario, infine, va segnata anche la data del 22 ottobre (intera giornata di sciopero dei taxi) e del 29 ottobre (12 ore di sciopero per il personale Enav, dalle ore 8.00 alle 20 il personale di terra di Emirates).