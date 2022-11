Trasporti low cost? Arriva in Italia il sito di prenotazioni Kombo

Arriva in Italia Kombo, il sito per le prenotazioni di aerei, treni e bus, startup francese con sei anni di attività alle spalle, che oggi riunisce le offerte di oltre 400 compagnie su un’unica piattaforma, unica in Europa. Grazie a Kombo, gli utenti italiani potranno accedere a biglietti di autobus, treni e aerei a basso costo e ridurre la loro impronta di carbonio optando per mezzi di trasporto più sostenibili.

Non è un caso che Kombo abbia scelto l’Italia per espandersi a livello internazionale: il mercato italiano dei trasporti è infatti particolarmente complesso per i consumatori. Da una compagnia all’altra ci sono grandi differenze in termini di tariffe, metodi di acquisto e interfacce. Aggregando le offerte di tutte le compagnie, Kombo limita le fluttuazioni dei prezzi, consentendo ai viaggiatori di risparmiare fino all’80%.

L’offerta di Kombo spazia tra i principali operatori di trasporto come Flixbus, BlaBlaBus, Itabus, Marino e Marozzi. A questi si aggiungono le compagnie di Autostradale e Terravision, specializzate nei trasferimenti aeroportuali. Per i voli, ci sono easyJet, Ryanair, Ita Airways, AirFrance, Lufthansa, Vueling e molti altri. Per completare l’offerta e dare un’idea del prossimo futuro di Kombo, alla piattaforma si aggiungeranno presto le compagnie ferroviarie italiane Trenitalia e Italo.

I vertici di Kombo hanno affidato a Carlotta Schneck la responsabilità della sua distribuzione in Italia.

La piattaforma è stata creata nel 2016 da Clément Hugon e Matthieu Marquenet in seguito alla liberalizzazione del mercato degli autobus da parte della legge Macron. Da allora, Kombo è stata utilizzata da oltre 1,6 milioni di viaggiatori che hanno acquistato 150.000 biglietti e percorso 6 milioni di chilometri in autobus, risparmiando 700.000 chilogrammi di CO2.