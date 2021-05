Trapani ora vola a Sharm e Dubai. E lancia servizi Vip in elicottero













Raffica di novità per l’aeroporto di Trapani Birgi nel 2021 che – durante il workshop organizzato dalla società di gestione Airgest – ha scoperto le sue carte operative. La compagnia aerea Albastar ha annunciao infatti i voli diretti per Sharm El Sheikh, in Egitto, che saranno operati dal 7 agosto al 18 settembre (ogni sabato) e i collegamenti settimanali che partiranno a settembre verso Dubai in occasione dell’Expo.

Blue Air ha comunicato invece ulteriori ribassi nei prezzi per la tratta Torino (da 19,90 e a 7,90 euro) con il programma fedeltà, e la conferma della rotta per la stagione invernale. Lumiwings ha lanciato Sicilia Last Minute, uno sconto del 15% per chi prenota fino al 15 giugno 2021 con il promo code MYSICILY e vola dal 28 maggio al 30 giugno. Il workshop ha anche ospitato anche la firma simbolica dell’accordo tra Liberty Lines e Tayaranjet che offrirà uno sconto di 10 euro sul biglietto ai possessori di un titolo di viaggio Liberty Lines. La compagnia di navigazione a sua volta offrirà il 15% di sconto sul biglietto per il possessore di un titolo di viaggio Tayaranjet.

Ultimo, ma non meno importante: Laura Protat, managing partner di Helicopter Pilot, ha annunciato un progetto per voli turistici e trasferimenti per clientela premium in elicottero, in collaborazione con le compagnie aeree che operano su Trapani.

Il workshop, inoltre, è stato l’occasione per l’anteprima di Travelexpo, borsa internazionale del turismo che ha riunito agenti di viaggio, tour operator e rappresentanti delle compagnie aeree, operanti sullo scalo trapanese per un confronto sulle destinazioni della summer 2021 e non solo.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest ha commentato: «Credere nell’aeroporto e nel territorio è la base per ogni passo avanti e quello di oggi in un momento così delicato ha un significato particolare, non per niente l’abbiamo scelto per inaugurare il “Muro delle rotte”, una lunga parete del nostro scalo che prima era tutta bianca con ben 35 destinazioni simbolicamente ritratte, un risultato possibile grazie soprattutto al sostegno della Regione siciliana e del presidente Nello Musumeci».

L’organizzatore di Travelexpo, Toti Piscopo, ha dichiarato: «Siamo pronti per la stagione turistica più lunga del secolo. Diamo appuntamento a tutti a Travelexpo, il prossimo 25-26-27 settembre 2021».