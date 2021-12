Trainline sbarca a Milano: il country manager sarà Saviane













La piattaforma indipendente per viaggiare in treno e pullman, Trainline, punta con decisione sull’Italia e annuncia la nomina di Andrea Saviane nel ruolo di country manager. Saviane sarà responsabile del mercato italiano e lavorerà, insieme al nuovo team locale, nei nuovi uffici di Milano.

Andrea Saviane entra in Trainline dopo l’esperienza in Blubrake, startup del mondo della mobilità, dove era responsabile delle vendite e del marketing. Prima di questa esperienza è stato country manager Italia di BlaBlaCar.

«Sono molto felice di dare il benvenuto ad Andrea nel team di Trainline – ha commentato Matthias Mahr, vp commercial di Trainline – La sua esperienza ci permetterà di portare avanti e accrescere ulteriormente il nostro business in un mercato per noi fondamentale. Sul mercato italiano stiamo registrando una forte crescita, come dimostra l’aumento del +95% nelle vendite nette di biglietti nel secondo trimestre dell’esercizio in corso rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Inoltre la presenza di Trainline in Italia punterà a rafforzare le partnership con gli operatori, al fine di incrementare ulteriormente il mercato del settore ferroviario».

«Sono orgoglioso di entrare a far parte di Trainline e di poter così supportare la crescita della piattaforma ferroviaria per la comparazione e l’acquisto di biglietti numero uno al mondo – ha dichiarato Andrea Saviane – Anche in Italia la consapevolezza verso viaggi sempre più responsabili è in forte crescita e, attraverso il lavoro del nuovo team tutto italiano, intendiamo promuovere un modo più intelligente, facile ed ecologico di viaggiare».